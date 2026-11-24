Erzurum'da, 10 Temmuz 2022'de Belçika'dan gelen Muhammed Kılıç'ın aracında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanan sanık beraat etti.

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık avukatı katıldı. Duruşmaya, tutuksuz sanık İ.Ş. ise katılmadı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık İ.Ş'nin beraatine karar verilmesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, İ.Ş'nin delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, karar kesinleştikten sonra Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına fail ya da faillerin bulunması amacıyla suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 10 Temmuz 2022'de Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde Belçika plakalı araç içerisinde Muhammed Kılıç'ın bıçakla öldürüldüğünün bildirilmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtiliyordu.

Cinayette kullanılan bıçağın İ.Ş'nin sürekli taşıdığı bıçak olduğu değerlendirmesi yapılan iddianamede, sanık İ.Ş'nin "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.