Erzurum\'da Her Gebeye Ebe normal doğuma teşvik ediyor, 2025\'te 9 bin 676 bebek doğdu

Erzurum'da ebeler "Her Gebeye Ebe" uygulamasıyla, evlerinde ziyaret ettikleri anne adaylarını normal doğuma teşvik ederek doğum ve sonrasındaki sürece ilişkin danışmanlık hizmeti veriyor.

Sağlık Bakanlığının "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında kentte İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral'in koordinasyonunda anne ve bebek sağlığını korumak ve anne adaylarını normal doğuma teşvik etmek amacıyla çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda Yakutiye İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli "koordinatör ebe"ler uygun gebeleri evlerinde ziyaret ediyor, gidemedikleri gebelere ise telefonla danışmanlık hizmeti veriyor.

Görüşmelerde gebelere normal doğumun anne ve bebek açısından faydaları, gebe okulu, ebe poliklinikleri, Annelik Yolculuğu mobil uygulaması, doğum planları ve doğum sonrası durumlar anlatılıyor.

Ebeler, anne adayları ve lohusaların süreçlerini yakından takip ediyor, riskli gebeleri hastaneye yönlendiriyor.

"Sıkı bir takiple anne ve bebek sağlığını korumaya çalışıyoruz"

İl Sağlık Müdürü Meral, AA muhabirine, anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürekli geliştirdiklerini söyledi.

Koordinatör ebeler tarafından gebeliğin son üç ayında bulunan ve özellikle yüksek risk taşıyan gebelerin yakından takip edildiğini anlatan Meral, "Her Gebeye Ebe uygulamasıyla gebelerin doğuma ve doğum sonrası döneme ruhsal, fiziksel ve sosyal yönden hazırlanmasını amaçlıyoruz. Gebelik izlemleri, gebe okulları, normal doğum, doğum planı ve doğum sonrası süreçler hakkında danışmanlık ve rehberlik hizmeti veriyoruz. Riskli gebeleri hastaneye yönlendiriyoruz, sıkı bir takiple anne ve bebek sağlığını korumaya çalışıyoruz." dedi.

"Erzurum'da sezaryen oranı Türkiye ortalamasının altında"

Yürütülen çalışmalarla Erzurum'da normal doğum oranlarında artış görüldüğüne dikkati çeken Meral, şunları kaydetti:

"Erzurum'da sezaryen oranı Türkiye ortalamasının altında, bu durum arkadaşlarımızın güzel çalışması sonucu ortaya çıktı. Erzurum'da 2025 yılı itibarıyla 9 bin 676 bebek dünyaya geldi. Erzurum Şehir Hastanemizde normal doğum oranları ciddi anlamda yükseliyor, sezaryen oranları düşüyor."

Meral, kamu ve özel hastanelerle konuyla ilgili görüştüklerini belirterek, "Sezaryen oranlarımızı ciddi manada aşağıya çekmeye gayret ediyoruz. Hem bebeklerimizin daha sağlıklı dünyaya gelmesi hem de annelerimizin daha sağlıklı lohusalık geçirmesi için tüm gücümüzle sahadayız." diye konuştu.

"Kadınlarımız yalnız kalmadığını hissediyor"

Evinde ziyaret edilenlerden anne adayı Büşra Alan da uygulamadan memnun kaldığını anlatarak, "Ebelerimiz sürekli evimizi ziyaret ediyor, normal doğum için öneride bulunuyor. İlk doğumum normaldi, bu da normal olacak. Çünkü normal doğumdan sonra çocuğumla daha rahat ilgileneceğim. Bu uygulama için İl Sağlık Müdürümüze ve Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ederim. Bence çok güzel uygulama, bu şekilde hem normal doğum oranı yükseliyor hem de kadınlarımız yalnız kalmadığını hissediyor." dedi.