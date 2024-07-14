Erzurum'da heyelan sonucu anne öldü, bebeği kayboldu - Son Dakika
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Erzurum'da heyelan sonucu anne öldü, bebeği kayboldu

Erzurum\'da heyelan sonucu anne öldü, bebeği kayboldu

Erzurum'un Tortum ilçesinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu akarsuya düşen hafif ticari araçtaki anne hayatını kaybetti, 8 aylık bebeği ise kayboldu. Olay yerine sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, kayıp bebeği bulmak için arama çalışmalarına devam ediyor.

14.07.2024 21:15
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Erzurum'un Tortum ilçesinde heyelan nedeniyle akarsuya düşen hafif ticari araçtaki anne öldü, bebeği kayboldu.

Suriye uyruklu Mohamad Tarek Mhabbek'in kullandığı hafif ticari araç, ilçenin Pehlivanlı Mahallesi mevkiinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda akarsuya sürüklendi.

Sürücü ve araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, bir kadın ile 8 aylık bebeği ise akıntıya kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu kadının cansız bedenini olay yerine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta buldu.

Kayıp bebeğin bulunması için arama çalışmalarına gün boyu AFAD ve jandarma tarafından devam edildi.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara sabah devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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