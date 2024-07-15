Erzurum'da heyelan sonucu araç Tortum Çayı'na sürüklendi, anne hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erzurum'da heyelan sonucu araç Tortum Çayı'na sürüklendi, anne hayatını kaybetti

Erzurum\'da heyelan sonucu araç Tortum Çayı\'na sürüklendi, anne hayatını kaybetti

Erzurum'un Tortum ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu içinde 1'i bebek, 5 Suriye uyruklu kişinin bulunduğu hafif ticari araç, Tortum Çayı'na sürüklendi. Araçtaki 3 kişi kurtulurken, annenin cansız bedenine ulaşıldı ve 8 aylık bebeği hala aranıyor.

15.07.2024 17:04
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ERZURUM'un Tortum ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda içinde 1'i bebek, 5 Suriye uyruklu kişinin bulunduğu hafif ticari araç, Tortum Çayı'na sürüklendi. Araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, akıntıya kapılan annenin olay yerinden 6 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı, 8 aylık bebeği arama çalışmaları ise sürüyor.

Olay, 13 Temmuz akşam saatlerinde Tortum ilçesi kırsal Pehlivanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen ve içinde 1'i bebek 5 Suriye uyruklu kişinin bulunduğu hafif ticari araç, Pehlivanlı Mahallesi'nde, sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanla Erzurum- Artvin kara yolunun kenarından geçen Tortum Çayı'na sürüklendi. Araçtaki 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, anne ile 8 aylık oğlu ise suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. AFAD'a bağlı dalgıç ekipler, aracın sürüklendiği yerden 6 kilometre mesafede annenin cansız bedenine ulaştı. Tortum Çayı'na yuvarlanan hafif ticari araç, olay yerine getirilen vinçle sudan çıkarıldı.

SONUÇ ALINAMADI

Tortum Çayı'nda kaybolan 8 aylık bebeği arama çalışmaları bugün de devam etti. Erzurum, Tokat, Sivas AFAD, Erzurum ve Van JAK ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin arama kurtarma ekipleri Tortum Çayı'nı aradı. Dalgıçlar su içinde diğer görevliler ise kıyıda yürüyerek bebeği bulmaya çalıştı. Meteorolojinin sağanak yağmur uyarısı yaptığı bölgede arama çalışmalarını sürdüren ekipler, bebekten bir iz bulamadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da heyelan sonucu araç Tortum Çayı'na sürüklendi, anne hayatını kaybetti - Son Dakika

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