Erzurum'da iddiaya göre kazara ateş alan pompalı tüfek 23 yaşındaki genci öldürdü

Erzurum'da iddiaya göre kazara ateş alan pompalı tüfek 23 yaşındaki genci öldürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Kevelciler Caddesi'ndeki iş yerinde iddiaya göre H.G'nin elindeki pompalı tüfeğin kazara ateşlenmesi sonucu 23 yaşındaki genç ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç müdahaleye rağmen kurtarılamadı, polis olay sonrası H.K'yi gözaltına aldı.
Erzurum'da pompalı tüfeğin kazara ateş almasıyla ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.
Kevelciler Caddesi'ndeki iş yerinde iddiaya göre H.G'nin (41) elindeki pompalı tüfeğin kazara ateşlenmesi sonucu Emirhan Kaban (23) ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Kaban, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olay sonrası H.K'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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