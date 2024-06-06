Erzurum'da Palandöken Kaymakamlığı, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor - Son Dakika
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Erzurum'da Palandöken Kaymakamlığı, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor

Erzurum\'da Palandöken Kaymakamlığı, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor

Erzurum Palandöken Kaymakamlığı, bakıma muhtaç, ihtiyaç sahibi ve yemek yapamayacak durumdaki vatandaşların evlerine sıcak yemek ulaştırılması için aşevi kurdu. Proje kapsamında, istihdam edilen 10 kişilik personel tarafından günlük 90 hanede yaşayan yaklaşık 170 kişiye 3 çeşit yemek servis ediliyor. Aşevi ekibi, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç kişilere devletin şefkat elini uzatırken, hanelerin günlük ihtiyaçlarına göre hazırlanan menülerle tüm ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı hedefliyor.

06.06.2024 15:19
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Erzurum'da Palandöken Kaymakamlığı, bakıma muhtaç, ihtiyaç sahibi ve yemek yapamayacak durumdaki vatandaşların evine sıcak yemek ulaştırılması için aşevi kurdu.

Kaymakam Uğur Tutkan'ın talimatıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca hazırlanan proje kapsamında, ilçe sınırlarında evlerinde yemek yapamayacak durumdaki bakıma muhtaç yaşlı ve kimsesiz vatandaşların bu ihtiyacı, istihdam edilen 10 kişilik personel tarafından karşılanıyor.

İlçedeki bir okulun yemekhanesinde oluşturulan aşevinde, günlük 90 hanede yaşayan yaklaşık 170 kişi için hazırlanan 3 çeşit yemek, sefer taslarına konularak servis araçlarıyla ihtiyaç sahiplerinin adreslerine sıcak şekilde ulaştırılıyor.

Bu hizmetle yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç kişilerin hayır duasını alan ekip, sohbet edip dertlerini dinledikleri bireylere devletin şefkat elini uzatıyor.

Aşevi Koordinatörü Büşra Özcan, AA muhabirine, kaymakamlık bünyesinde yemek yapamayacak durumda olan haneler için hazırlanan proje kapsamında vatandaşlara hizmet ettiklerini söyledi.

Hanelerin günlük ihtiyacına göre hazırlanan menülerle ilçedeki ihtiyaç sahibi tüm ailelere ulaşmayı hedeflediklerini belirten Özcan, "Aşevimiz 4 Haziran Salı günü faaliyete geçti. Şu anda 90 hanemize toplamda 170 kişilik yemek dağıtımı yapıyoruz. Her hanenin çift sefer tası olması sayesinde dönüşümlü olarak sıcak yemek verilirken evvelsi günün boş sefer tası alınıp ekibimizce temizleniyor. Sistemimiz oturdukça kapasitemizi de artırmayı hedefliyoruz. İhtiyacı olan tüm ailelerimizin yanında olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Palandöken, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Palandöken Kaymakamlığı, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor - Son Dakika

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