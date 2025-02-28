Erzurum'da İlk Teravih Namazı Coşkusu

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Erzurum'da ilk teravih namazı heyecanı

ERZURUM - Erzurum'da vatandaşlar ilk teravih namazı için camilere akın etti.

Erzurum'da Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlar tarihi camilere akın etti. Ramazan ayının gelmesinin coşkusunu yaşayan vatandaşlar ilk teravih namazı için tarihi Lala Paşa ve Ulu Cami'de yoğunluk oluşturdu.

Yatsı namazını camilerde kılan Erzurumlular ilk teravih ile ramazan ayının heyecanını yaşadı.