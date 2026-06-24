Erzurum'da İnşaatta Düşen İşçi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da İnşaatta Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Erzurum\'da İnşaatta Düşen İşçi Ağır Yaralandı
24.06.2026 13:53
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Erzurum'da bir işçi, inşaat halindeki binanın 7. katından düşerek ağır yaralandı.

Erzurum'da inşaat halindeki apartmanın 7. katından düşen işçi ağır yaralandı.

Merkez Yakutiye ilçesinde inşaat halindeki bir binanın 7. katında sıva çalışması yapan N.K. dengesini kaybederek zemine düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan N.K, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri de inşaat çevresinde olayla ilgili çalışma yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da İnşaatta Düşen İşçi Ağır Yaralandı - Son Dakika

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