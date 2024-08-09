Erzurum\'da İş Yerine Silahlı Saldırı Düzenleyen Zanlı Tutuklandı

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Erzurum'da dün bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı.

Merkez Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi Kehribar Sokak'ta bulunan H.G'ye ait otomobil yedek parça satışı yapılan iş yerine dün tabancayla ateş ettikten sonra kaçan Y.Y'nin yakalanması için ekiplerce yapılan çalışmalar sürdürüldü.

Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu Dağ Mahallesi'nde saklandığı metruk bir binada yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı Y.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.