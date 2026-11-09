Erzurum'da jandarma geçen ay aranan 99 şüpheliyi yakaladı, kayıp 12 kişi de bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum'da jandarma geçen ay aranan 99 şüpheliyi yakaladı, kayıp 12 kişi de bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum\'da jandarma geçen ay aranan 99 şüpheliyi yakaladı, kayıp 12 kişi de bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da jandarma ekipleri geçen ay aranan 99 şüpheliyi yakaladı. Yakalananların 62'si asayiş, 18'i siber, 15'i narkotik, 2'si kaçakçılık ve organize, 2'si FETÖ suçlarından aranıyordu; ekipler ayrıca kaybolan 12 kişiyi bularak ailelerine teslim etti.

Erzurum'da jandarma ekipleri geçen ay yaptıkları çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 99 şüpheliyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte huzur ile güvenliğin sağlanması ve aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen ay yapılan çalışmalarda asayiş suçlarından 62, siber suçlardan 18, kaçakçılık ve organize suçlardan 2, narkotik suçlardan 15 ve FETÖ'den de 2 olmak üzere toplam 99 aranan kişi yakalandı.

Ekipler ayrıca kaybolan 12 kişiyi de bularak ailelerine teslim etti.

Kaynak: AA
KaçakçılıkNarkotikJandarma3. SayfaErzurumAsayişGüncelSon Dakika

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Antalya’da aile faciası Önce anne-babasını vurdu, ardından intihar etti Antalya'da aile faciası! Önce anne-babasını vurdu, ardından intihar etti
Dolmuş durağında silahlı saldırı 59 yaşındaki şoför hayatını kaybetti Dolmuş durağında silahlı saldırı! 59 yaşındaki şoför hayatını kaybetti
16:07
Mustafa Sarıgül hakkındaki suç örgütü ve cinsel saldırı dosyası Ankara Başsavcılığı’na gönderildi
Mustafa Sarıgül hakkındaki suç örgütü ve cinsel saldırı dosyası Ankara Başsavcılığı'na gönderildi
15:50
Bakan Işıkhan’dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler
Bakan Işıkhan'dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler
15:48
Galatasaray’dan gönderilmişti 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı
Galatasaray'dan gönderilmişti! 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı
15:40
Adana’da 4.6 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem
15:14
Fatma Betül Sayan Kaya’nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor
Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor
14:54
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı Fark tam 12 puan
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fark tam 12 puan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 16:12:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Erzurum'da jandarma geçen ay aranan 99 şüpheliyi yakaladı, kayıp 12 kişi de bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android