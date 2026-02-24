Erzurum'da Kaçak Botoks İlaçları Ele Geçirildi

Erzurum'da yolcu otobüsünde 1500 gümrük kaçağı botoks ilacı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum yol uygulama merkezinde yabancı uyruklu bir otobüste arama yaptı.

Aramada, otobüsün koltuklarının alt tarafındaki tabanda gizlenmiş halde 1500 gümrük kaçağı botoks ilacı ele geçirildi.

Ekipler, olaya ilişkin yabancı uyruklu N.T. ve F.B'yi gözaltına aldı.