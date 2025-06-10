Erzurum'da jandarma ekiplerince mayıs ayında yürütülen kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1-31 Mayıs'ta kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, gerçekleştirilen operasyonlarda 10 ruhsatsız tabanca,10 tabanca şarjörü,1 ruhsatsız av tüfeği, 615 sikke, 2 dedektör, 5 muhtelif kazı malzemesi, 115 akıllı kol saati ile 345 elektronik eşya ele geçirdi.
Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da Kaçakçılık Operasyonu: 15 Gözaltı - Son Dakika
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