Erzurum'da kaçan kurbanlık dana, iki kişiyi yaraladı
ERZURUM - Erzurum'da kesim için hazırlanan kurban kaçtı, sahiplerine zor anlar yaşattı.
Erzurum'un Pasinler ilçesi Nebihanları bölgesinde kaçan kurbanlık herkesi korkuttu. Açık alanda kurban hazırlığı yaban vatandaşlar bir anda hayvanlarını ellerinden kaçırdılar. İki kişiyi yaralayan kurbanlık açık arazide kayıplara karıştı. Kaçan kurbanlıktan korkan bazı vatandaşlar ağaçlara tırmandı. Uzun süre sahiplerini peşinden koşturan kurbanlık büyük uğraş sonucu yakalandı.
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