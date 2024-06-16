Erzurum'da kaçan kurbanlıklar vatandaşlar ve kurban timi tarafından yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da kaçan kurbanlıklar vatandaşlar ve kurban timi tarafından yakalandı

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Uzunahmet Mahallesi'nde yaşayan iki kişi, kurban ibadetini yerine getirmek için aldıkları büyükbaşları kesim sırasında ellerinden kaçırdı. Pasinler Ovası'ndaki meraya kaçan kurbanlıkları yakalayamayan vatandaşlar, durumu Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kurban Yakalama Timi'ne bildirerek yardım istedi. Uzun uğraşlar sonucu uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirilen kurbanlıklar yakalandı.

16.06.2024 13:35
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Erzurum'da bir köyde sahiplerinin ellerinden Pasinler Ovası'ndaki meraya kaçan iki kurbanlık, vatandaşlar ile kurban timinin uzun uğraşları sonucu yakalandı.

Palandöken ilçesine bağlı Uzunahmet Mahallesi'nde yaşayan iki kişi, kurban ibadetini yerine getirmek için aldıkları büyükbaşları kesim sırasında ellerinden kaçırdı.

Pasinler Ovası'ndaki meraya kaçan iki büyükbaş kurbanlığı yakalamayan vatandaşlar, durumu Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kurban Yakalama Timi'ne bildirerek yardım istedi.

Merada kurbanlıkları yakalamak için uzun uğraş veren ekipler ile vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Kurbanın boynuz darbelerinden kaçarken yere düşen vatandaşların nefes nefese kaldıkları yakalama mücadelesinde, uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirilen büyükbaşlar yakalandı.

Kurban sahibi Fırat Karasu, gazetecilere, boğanın boynuz darbeleriyle ölümden döndüğünü söyledi.

Yaklaşık 2 saat kurbanın peşinden gittiklerini ifade eden Akarsu, "Kaçarken birilerine zarar verdi, kardeşimin koluna vurdu. Derede araya sıkıştırdık, hareket edemedi. Boynuna ip attık, gözlerine çuval geçirdik. Güçlü hayvan, baş edemedik. Yakaladıktan sonra bir daha kaçtı, sonra yine yakaladık. Büyükşehir Belediyesi ekipleri geldi, yardım etti, iğne vurdu." diye konuştu.

Kurban sahiplerinden Murat Karasu da sabah ahırdan hayvanı çıkardıklarında dokunmadan olduğu yerde zıpladığını ve zinciri ile ipini kırdığını anlatarak, "Sabah 8'den beri peşinde dağ bayır koşturuyoruz. En sonunda bir dereye sıkıştırdık. İp attık, kardeşim kazağını çıkardı, gözüne attık. O şekilde tuttuk getirdik. Yolda gelirken beni düşürdü, boynuzladı, kolumu morarttı. Biraz ilerledikten sonra diğer kardeşimi önüne kattı, vurarak sürükledi." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da kaçan kurbanlıklar vatandaşlar ve kurban timi tarafından yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da kaçan kurbanlıklar vatandaşlar ve kurban timi tarafından yakalandı - Son Dakika
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