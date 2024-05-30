Erzurum'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erzurum'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Erzurum\'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Niyazi Bozdemir'e kamyonet çarptı. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında Bozdemir hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kaçarken plakası düşen aracın sürücüsü ise jandarma ekiplerince yakalandı.

30.05.2024 14:19
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Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Y.E. idaresindeki 34 LTV 51 plakalı kamyonet, Akşar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Niyazi Bozdemir'e (79) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bozdemir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şenkaya Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçarken plakası düşen aracın sürücüsü Y.E, Paşalı Mahallesi mevkisinde jandarma ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA

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