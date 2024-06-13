Erzurum'da Kamyonetle Otomobil Çarpışması: 12 Yaralı - Son Dakika
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Erzurum'da Kamyonetle Otomobil Çarpışması: 12 Yaralı

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında, Şener S'nin kullandığı otomobil ile İsmail E. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü ve 6 kişi ile kamyonette bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

13.06.2024 12:51
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Erzurum'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Şener S'nin (37) kullandığı 34 EZF 748 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Yolu Çiftlik Mahallesi yol ayrımında İsmail E. (20) idaresindeki 46 KZ 177 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada otomobildeki sürücü ile Peri S, Muhammet Enes S, Sadık Ali S, Barış S, Hakan S, Nefes S. ile kamyonetteki Asuman A, Suna A, Sinan A, Zeynep E. ve İsmail A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince ambulanslara alınıp kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erzurum'da Kamyonetle Otomobil Çarpışması: 12 Yaralı - Son Dakika
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