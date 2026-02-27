Erzurum'da Kar Kalınlığı Yarım Metreyi Aştı - Son Dakika
Erzurum'da Kar Kalınlığı Yarım Metreyi Aştı

27.02.2026 12:24
Erzurum'da kar kalınlığı 58 cm'ye ulaştı, bin 167 mahallenin yolu kapandı.

KAR KALINLIĞI YARIM METREYİ GEÇTİ

Erzurum'da etkisini sürdüren yağış nedeniyle kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre; Yakutiye'de kar kalınlığı 58 santimetre olarak ölçülürken Aziziye'de 32 santimetre, Palandöken'de 30 santimetre oldu. Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 260 santimetreye ulaşırken, Konaklı'da 177 santimetre olarak ölçüldü.

BİN 167 MAHALLENİN YOLU KAPANDI

Kırsalda 1 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle bin 167 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

