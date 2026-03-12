Erzurum'da Kar ve Buzdan Kaçış

Erzurum'da bir kişinin 7 katlı binanın çatısından düşen kar ve buz kütlelerinden son anda kurtulma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kentte, son günlerde hava sıcaklığının yükselmesiyle çatılarda biriken kar ve buz kütleleri eriyerek düşmeye başladı.

Lalapaşa Mahallesi Kışlaarası Sokak'ta bir kişi, 7 katlı binanın önünden geçtiği anda çatıdan kar ve buz kütleleri düştü.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, vatandaşın sokakta yürürken çatıdan düşen kar ve buz kütlelerinden kaçması yer alıyor.