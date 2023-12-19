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Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede böbrek hastası tedavi edildi - Son Dakika
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Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede böbrek hastası tedavi edildi

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi'nde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan böbrek hastası Fatma Aktaş, ekiplerin 6 saatlik çalışmasının ardından tedaviye alındı. Ambulansın ulaşamadığı mahalleye Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri yönlendirildi ve sağlık görevlileri hastaya ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Aktaş, ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzurum\'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede böbrek hastası tedavi edildi
19.12.2023 - 14:59,
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Erzurum'un Horasan ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan böbrek hastası Fatma Aktaş, ekiplerin 6 saatlik çalışmasının ardından tedaviye alındı.

İlçeye bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrasında rahatsızlanan böbrek hastası Fatma Aktaş'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahalleye ambulans ulaşamayınca bölgeye, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Horasan Kırsal Hizmetler Şantiye Şefliği ekibi yönlendirildi.

Ekiplerin iş makinesiyle 6 saatlik çalışmasının ardından sağlık görevlileri hastaya ulaştı.

Evde yapılan ilk müdahalenin ardından Aktaş, ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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