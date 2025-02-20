Erzurum'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Erzurum'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Erzurum ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Ulaşımda aksamalar ve buzlanma tehlikesine karşı vatandaşlar uyarıldı.

20.02.2025 09:45  Güncelleme: 09:50
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Erzurum'da kar kenti beyaza bürüdü

ERZURUM - Erzurum ve ilçelerinde dün akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor.

Kuvvetli kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Erzurum kent merkezinde okullar bir günlüğüne tatil edildi. Özellikle yüksek kesimlerde daha fazla etkili olan kar yağışı ulaşımda da zaman zaman aksamalara neden oluyor. Belediye ve Karayolları ekipleri yolların trafiğe açık olması için kesintisiz çalışma yapıyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Erzurum ve bölge için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunarak, "Bölgemiz genelinde kar yağışının yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklinde kar yağışı v.b) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dediler.

Bölge genelinde havanın çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı geçecek. Buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uzmanlar, Erzurum ve çevresi için buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısında bulunarak, "Bölgemizde dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yine bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dediler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

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