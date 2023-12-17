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Erzurum'da Kar Yağışı Sonucu Zincirleme Kaza - Son Dakika
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Erzurum'da Kar Yağışı Sonucu Zincirleme Kaza

Erzurum'da öğleden sonra etkili olan kar yağışı nedeniyle 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaralının olmadığı kazada, polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Belediye ekipleri ise kayganlaşan yokuşta tuzlama çalışması yaptı.

Erzurum\'da Kar Yağışı Sonucu Zincirleme Kaza
17.12.2023 - 18:51,
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Erzurum'da, öğleden sonra etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkilerken 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Merkez Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi'ndeki 2. Vaniefendi Sokak'ta, 2 hafif ticari araç, 1 kamyonet ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza gerçekleşti.

Yaralının bulunmadığı kazada, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Öte yandan kayganlaşan yokuşta belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: AA
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Yakutiye, Erzurum, Son Dakika

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