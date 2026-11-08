Erzurum'da kar yağışı sürerken Palandöken'de kalınlık 10 santimetreye ulaştı

Erzurum'da kar yağışı sürerken Palandöken'de kalınlık 10 santimetreye ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da dünden beri aralıklarla süren kar yağışıyla Palandöken Kayak Merkezi beyaza büründü ve merkezdeki kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Gece sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte çocuklar kar topu oynarken Ardahan'ın yüksek kesimleri de karla kaplandı.
Erzurum ve Ardahan'da kar yağışıyla yüksek kesimler beyaza büründü.
Erzurum'da dünden beri kar yağışı aralıklarla sürüyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışıyla Palandöken Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı.
Kent merkezinde bazı çocuklar kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.
Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi'nde suni karlama sistemleri de aktif hale getirildi.
Ardahan
Ardahan'da da yüksek kesimlere kar yağdı.
Yağışla kentin yüksek rakımlı bölgeleri beyaza büründü.
Kent merkezinde ise karla karışık yağmur etkili oldu.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?