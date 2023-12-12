Erzurum'da kargaya şefkat eli uzandı

ERZURUM - Erzurum'da duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan bir karga yavrusu veterinerler tarafından sağlığına kavuşturularak tekrar doğaya bırakıldı.

Yapıştırıcı bir maddeye bulanmış halde bulunan ve can çekişen küçük karga, Erzurum'da vatandaşlar tarafından fark edilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü Erzurum Müdürlüğü'ne teslim edildi. Veteriner hekimlerce tüm yapışkanları temizlenen, bakımı ve beslenmesi yapılan karga yeniden doğal yaşam ortamına bırakıldı. Karganın ilk günkü perişan hali ile serbest bırakıldığı anlar arasındaki fark bir kez daha hem örnek davranışı gösterdi hem de "insanlık ölmemiş" dedirtti.