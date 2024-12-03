Erzurum\'da Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Güncel

ERZURUM'da soğuk hava etkili olurken, kent merkezi ile ilçelerde kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile 3 merkez ilçe belediyesinin karla mücadele ekipleri, günde 970 kamyon karı şehir dışına taşıyor.

Soğuk ve yağışlı havanın hakim olduğu Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Merkez ilçelerle birlikte Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 7 bin 700 kilometre yol ağındaki bin 500 yerleşim yerinde karla mücadele ettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, "Karın kapattığı yolları sürekli açık tutmak için yoğun mesai harcıyoruz. Karla mücadele çalışmalarımız kapsamında yaya ve taşıt trafiğini açtıktan sonra toplanan karı, iş makinesiyle kamyonlara doldurup, şehir dışına taşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 500 kamyon, merkez ilçe belediyeleri de 470 olmak üzere toplam 970 kamyon karı şehir dışına taşıyoruz" dedi.

KARLA MÜCADELEDE 1 MİLYON LİRA HARCAMA

Karın bir eziyete dönüşmemesi adına vatandaşların rahat bir şekilde hayatlarını idame ettirebilmek için gece gündüz canla, başla, vardiyalı çalıştıklarını söyleyen Aynalı, "25 Kasım'dan itibaren sürdürülen karla mücadelede günde ortalama 1 milyon lira harcıyoruz. Kar yağmazsa çalışmalarımızı bir hafta sonra tamamlarız" diye konuştu.