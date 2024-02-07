Erzurum\'da Karlı Araziye Yem Bırakma Çalışmaları

Kış mevsiminin çetin geçtiği Erzurum'da görev yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, karlı arazide yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarını besliyor.
Hava sıcaklığının gündüz sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte yaban hayatını korumak için çalışan DKMP ekipleri, sabahın ilk ışıklarında arazi araçlarıyla av faaliyetlerinin yapıldığı bölgelere ve avlaklara gidiyor.
Ekipler, ormanlık alanlarda ve kırsalda kış şartlarından dolayı yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğada yemleme ve besleme çalışması yapıyor.
Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu arazilerde dolaşan ekipler, bitkin ve yaralı buldukları hayvanları da korumaya alıyor.
Yaban hayvanlarının dondurucu soğuklarda aç kalmaması ve yaşamlarını sürdürmesi amacıyla ekiplerin karlı arazilerdeki yolculuğu ve yemleme çalışması Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince dronla görüntülendi.
"Sebze hallerinde çöpe gidecek yiyecekleri yemlemede kullanıyoruz"
DKMP Şube Müdürü Nebi Doğan, AA muhabirine, kış şartları ağır geçen Erzurum'da yabani hayvanların aç kalmaması için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.
Her yıl kendilerine verilen bütçe ve vatandaşların da kendilerine hibe ettiği yemlerle çalışmalarını yürüttüklerini anlatan Doğan, "Geçen yıl 63 bin kilogram yemleme faaliyetini gerçekleştirdik. Bu yıl 2 bin kilogram kadar buğday, 600 kilogram da çayır otu ve yonca tarzı yemleme faaliyeti gerçekleştirdik. Bunun dışında sebze hallerinde de çöpe gidecek ve insanların kullanamayacağı yiyecekleri değerlendiriyoruz." dedi.
Yabani keçilerin olduğu kuzey bölgelere ot, kuşların olduğu bölgelere ise daha çok buğday bıraktıklarını ifade eden Doğan, şöyle devam etti:
"Yemleme faaliyetlerinde çayır otu, buğday ve pazar atığı dediğimiz ve insanlar tarafından kullanılamayan yeşillikleri kullanıyoruz. Bunların içerisinde meyveler, sebzeler, lahana ve ıspanak var. Pazar atıklarının çöp değil, yabani hayvanlar için yem olmasını istiyoruz. Bu yemleri yabani keçiler ve tavşanlar için kullanıyoruz. Pazar ve hallerden yılda 2 ton civarında sebze ve meyve atığı toplayıp doğaya bırakıyoruz. Doğada yem bırakırken bizi gören vatandaşlar da bize ot ve buğdayda destek oluyor."
Ulaşımın sağlanamadığı bölgelerde yabani hayvanların aç kalmaması için o bölgede yaşayan duyarlı vatandaşlara yem bıraktıklarını belirten Doğan, vatandaşların, yemleme faaliyetini gerçekleştirip görüntülerini kendilerine gönderdiğini dile getirdi.
Son 1 yılda 293 yabani hayvan tedavi altına alındı
Yaralı yaban hayvanlarını da tedavi ettiklerini vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:
"Yaralı yaban hayvanlarını 112 üzerinden vatandaşlar bize bildiriyor. Veterinerimiz olay yerine gidip yaralı hayvanı uygun şekilde alıp getiriyor. Erzurum Şubesi olarak ilk müdahaleyi yapıyoruz. Eğer ağır bir vaka değilse ve veterinerimiz müdahale yapabiliyorsa, müdahalesini yapıp tekrar doğaya bırakıyoruz. Ameliyat içerikli ağır vakalar olduğu zaman Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderiyoruz. Orada iyileşen hayvanlar tekrar Erzurum'a gönderiliyor ve alındıkları bölgeye bırakıyoruz."
Son 1 yılda 293 yaralı yabani hayvanı tedavi altına aldıklarını ve 72'sini Erzurum'da tedavi edip doğaya bıraktıklarını aktaran Doğan, memeli hayvanların yanı sıra daha çok kuş türünü tedavi ettiklerini ifade etti.
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