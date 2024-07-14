Erzurum'da kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

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Erzurum'un Horasan ilçesinde serinlemek için girdiği Aras Nehri'nde kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Kırkgözeler Mahallesi mevkisinde dün serinlemek için arkadaşlarıyla Aras Nehri'ne girdikten sonra kaybolan Yusuf Özer'e ulaşmak için ekipler yoğun çalışma yürüttü.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve itfaiye ekipleri, Özer'in cesedine nehre girdiği yere yakın sazlıkta ulaştı.

Çocuğun cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Serinlemek için arkadaşlarıyla dün Aras Nehri'ne giren Yusuf Özer, Murat Sevuk ve Yaser Özer, bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Ekipler ve vatandaşların çalışmasıyla Yaser Özer kurtarılmış, Sevuk'un ise cesedi bulunmuştu.

Nehirde kaybolan Yusuf Özer'in de bulunması için ekipler çalışma yürütmüştü.