Erzurum'da kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Erzurum'da kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

Erzurum'un Horasan ilçesinde serinlemek için girdiği Aras Nehri'nde kaybolan 11 yaşındaki Yusuf Özer'in cesedine ulaşıldı. İlçede yapılan yoğun çalışmalar sonucunda Özer'in cesedi nehre girdiği yere yakın sazlıkta bulundu. Cenaze, Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

14.07.2024 12:45
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Erzurum'un Horasan ilçesinde serinlemek için girdiği Aras Nehri'nde kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Kırkgözeler Mahallesi mevkisinde dün serinlemek için arkadaşlarıyla Aras Nehri'ne girdikten sonra kaybolan Yusuf Özer'e ulaşmak için ekipler yoğun çalışma yürüttü.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve itfaiye ekipleri, Özer'in cesedine nehre girdiği yere yakın sazlıkta ulaştı.

Çocuğun cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Serinlemek için arkadaşlarıyla dün Aras Nehri'ne giren Yusuf Özer, Murat Sevuk ve Yaser Özer, bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Ekipler ve vatandaşların çalışmasıyla Yaser Özer kurtarılmış, Sevuk'un ise cesedi bulunmuştu.

Nehirde kaybolan Yusuf Özer'in de bulunması için ekipler çalışma yürütmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı - Son Dakika

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