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Erzurum'da Kaybolan Çocuk Dron İle Bulundu - Son Dakika
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Erzurum'da Kaybolan Çocuk Dron İle Bulundu

Erzurum'un Tekman ilçesinde kaybolan S.Ç. isimli çocuk, jandarma ekiplerinin dron destekli çalışması sonucu karlı arazide bulunarak ailesine teslim edildi. Çocuğun ailesi, uzun süre haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İl ve ilçe jandarma ekipleri, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı ve dron kullanarak çocuğu evinin yaklaşık 8 kilometre uzağında karlı arazide buldu. Soğuk hava şartlarından etkilenen çocuk, sağlık durumu kontrol edildikten sonra ailesine teslim edildi.

Erzurum\'da Kaybolan Çocuk Dron İle Bulundu
29.12.2023 - 12:29,
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Erzurum'un Tekman ilçesinde kaybolan çocuk, jandarma ekiplerinin dron destekli çalışması sonucu karlı arazide bulunarak ailesine teslim edildi.

Gökoğlan Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan S.Ç'den (17) uzun süre haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İl Jandarma ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuğu bulmak için bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.

Dron destekli çalışma sonucunda ekipler, S.Ç'yi mahalledeki evinin yaklaşık 8 kilometre uzağında karlı arazide buldu.

Soğuk hava şartlarından etkilendiği belirlenen çocuk, ekiplerce ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA
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