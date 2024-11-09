Erzurum'da otomobil ile balık yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
K.A. yönetimindeki 34 KB 5495 plakalı kamyonet ile Tülay P. idaresindeki 44 ACE 881 plakalı otomobil, Erzurum- Pasinler kara yolu üzerinde çarpışarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kamyonet sürücüsünün hafif yaralandığı kazada, otomobil sürücüsü Tülay P. ile 3 kızı yaralandı.
Yaralı anne ve kızları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?