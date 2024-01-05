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Erzurum'da Kaza: Otomobiller Bir Binanın Bahçesine Devrildi - Son Dakika
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Erzurum'da Kaza: Otomobiller Bir Binanın Bahçesine Devrildi

Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Muhammet Faik Orhan ve Kadir Gökoğlan'ın kullandığı otomobiller çarpışarak bir binanın bahçesine devrildi. Kazada her iki sürücü de yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Erzurum\'da Kaza: Otomobiller Bir Binanın Bahçesine Devrildi
05.01.2024 - 01:01,
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde çarpışan iki otomobil bir binanın bahçesine devrildi. Kazada sürücüler yaralandı.

Muhammet Faik Orhan idaresindeki 34 JN 7887 plakalı otomobil ile Kadir Gökoğlan'ın kullandığı 25 FF 762 plakalı otomobil İbrahim Polat Caddesi'nde kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri yaklaşık 6 metre yükseklikten Yenidoğan Yapı Kooperatifinin merdivenlerine, diğeri ise aynı binanın bahçesinde park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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