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Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Erzurum'un Çat ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Çat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. E.A. ve Ö.S.A. isimli şahıslar, 'kasten adam öldürme' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hükümlüler, jandarma tarafından yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Erzurum\'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
24.01.2024 - 17:17,
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Erzurum'un Çat ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda "kasten adam öldürme" suçundan haklarında 7 yıl 6 ay hapis cezası olan E.A. ve Ö.S.A. yakalandı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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