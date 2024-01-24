Erzurum\'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

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Erzurum'un Çat ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda "kasten adam öldürme" suçundan haklarında 7 yıl 6 ay hapis cezası olan E.A. ve Ö.S.A. yakalandı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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