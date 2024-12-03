Erzurum'da Kış Hazırlığı: 500 Yeni Mezar Kazıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Kış Hazırlığı: 500 Yeni Mezar Kazıldı

Erzurum\'da Kış Hazırlığı: 500 Yeni Mezar Kazıldı

Erzurum'da kış aylarında hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesi nedeniyle, Büyükşehir Belediyesi mezarlık hizmetleri, kışa hazırlık olarak 500 mezarı kazdı. Belediye başkanı, halkın mağdur olmaması için özverili çalıştıklarını belirtti.

03.12.2024 13:56  Güncelleme: 13:58
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ERZURUM'da hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesiyle, iş makineleriyle kışlık mezarlar kazıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mezarlık Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yazın başlatılan çalışmalarla bugüne kadar 500 mezar hazır hale getirildi.

Palandöken ilçesindeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda kepçelerle açılan mezarları kazma ve küreklerle gün boyu düzelten belediye işçileri, kara kış gelmeden hazırlıklarını tamamladı.

Mezarlık hizmetleri ile Türkiye'de örnek belediyeler arasında olduklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Kışın toprağın bile donduğu Erzurum'da halkın mağdur olmaması için büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Ocak, şubat ve mart aylarında donan toprak taş gibi oluyor. Palandöken dağlarının eteğinde olan mezarlığa kışın bir metreye yakın kar yağıyor. Mezarı ancak kompresör yardımı ile kazdırabiliyoruz. Bu sıkıntıların yaşanmaması için sonbaharda belli bir hazırlık yaparak tek, çift, üç ve dört kişilik olmak üzere mezar kazıyoruz. Bu kış için bin mezar yeri kazdık. Kış korkusu yaşamıyoruz. Aile mezarlığı olanlardan biri rahmetli olursa aynı gün kazıyoruz. Zor oluyor ama vazifemizi yerine getiriyoruz" diye konuştu.

Mezarlıkta 11 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Abdullah Demir, "Kışın şartlar ağır olduğu ve toprak donduğu için mezarları yazdan hazırlıyoruz. Hazır mezarlara kışın kar yağdığında sadece karını temizliyoruz. Her yıl 500 ile bine yakın mezar kazar, hazır hale getiririz. Kış boyu hazırladığımız mezarlar yaza kadar yetiyor, sıkıntı çekmiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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