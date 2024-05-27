Erzurum'da köpek saldırısına uğrayan çocuk psikolojik tedavi görüyor - Son Dakika
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Erzurum'da köpek saldırısına uğrayan çocuk psikolojik tedavi görüyor

Erzurum\'da köpek saldırısına uğrayan çocuk psikolojik tedavi görüyor

Erzurum'un Tekman ilçesinde okuldan dönerken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ela Sarıtaş, 5 aydır psikolojik tedavi görerek yaşadığı travmayı atlatmaya çalışıyor. Köpek saldırısının ardından korku ve sinirli bir halde olan Ela, psikolog desteğiyle tedavi ediliyor. Baba Yunus Sarıtaş, yetkililerden sahipsiz köpek sorununa çözüm bulunmasını isteyerek, çocuklarını güvenle okula gönderemediklerini belirtti.

27.05.2024 11:11
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Erzurum'un Tekman ilçesinde okuldan dönerken sahipsiz 5 köpeğin saldırısına uğrayan ve son anda komşuları tarafından yaralı kurtarılan 7 yaşındaki Ela Sarıtaş, 5 aydır gördüğü psikolojik tedaviyle yaşadığı travmayı atlatmaya çalışıyor.

Kırsal Toptepe Mahallesi'nde yaşayan 1. sınıf öğrencisi Ela Sarıtaş, 4 Ocak'ta arkadaşlarıyla okuldan dönerken sahipsiz köpeklerin saldırısından komşuların yardımıyla yaralı kurtulduktan sonra Erzurum Şehir Hastanesi'nde bir süre tedavi gördü.

Kalça, kulak ve göğsünden yaralanan Ela, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Ela, yaklaşık 5 aydır psikolojik tedavi görüyor.

Baba Yunus Sarıtaş, AA muhabirine, köpeklerin saldırdığı sırada olayı gördüğünü söyledi.

Evin penceresinden bakarken bir köpek sürüsü gördüğünü ifade eden Sarıtaş, şöyle konuştu:

"Baktım Ela da orada ve hemen koştum. Oraya kadar gittiğimde Ela'yı 5 köpek tutmuştu. O sırada 14 yaşında bir komşumuzun kızı kurtarmış. Elinde taşlarla köpeklere vurarak zorla kızımı almış ve parçalanmaktan kurtarmış. Kızımı kanlar içinde gördüm, hemen hastaneye gittik. 5 günlük bir tedavi yapıldı. Kuduz aşısı yapıldı. Kulağında parça sıkıntısı yaşanmıştı. Çok şükür şimdi daha iyi. Doktorlar ameliyatlık bir durumun olmadığını söyledi."

"Sürekli ağlıyor ve olaydan sonra çok sinirli oldu"

Kızının köpek saldırısının ardından ruh sağlığı anlamında zor zamanlar geçirdiğini anlatan Sarıtaş, psikolog desteğine başladıklarını dile getirdi.

Kızının hala çok korktuğunu belirten Sarıtaş, "Psikolojisi çok hassas. Kimse bir şey diyemiyor. Sürekli ağlıyor ve olaydan sonra çok sinirli oldu. Şu an psikolojik tedavi görüyor. Randevularımıza götürüyoruz. Şu an 200 metre ötede köpek görse hayatta geçemez çünkü çok korkuyor. Önceden korkmuyordu. Umuyoruz atlatır." dedi.

Köydeki çocukların da korktuğunu dile getiren Sarıtaş, "Biz 'çocuğum kuduz olacak' diye çok endişeliydik." ifadesini kullandı.

Sarıtaş, saldırıdan sonra mahalleden 60 sahipsiz köpeğin toplatıldığını ancak halen 20'ye yakın köpeğin olduğunu söyledi.

"Köpeklere bir çözüm bulunmalı"

Yetkililerden sahipsiz köpek sorununun çözülmesini isteyen Sarıtaş, şunları kaydetti:

"Köpeklere bir çözüm bulunmalı, barınak mı, toplama mı, kısırlaştırma mı? Buna bir şey yapsınlar. Çocuklarımızı gönderirken tedirginiz. Her gün ben götürüyorum. Acaba sağlam gelecek mi diye endişe ediyorum. Çalışmam gerekiyor ama gidemedim. Çocuğumu tedaviye götürüyorum diye gidemedim, evde tek çalışan da benim. Köy halkı defalarca ikaz etti. Muhtar dilekçesini vermişti, bir şey olmadı. Köpek saldırısı haberlerini görünce canımız yanıyor, bu vahşet. Yetkililerin buna önlem almaları lazım."

Yaşanan olay sonrası evinin bahçesinden çıkamayan Ela Sarıtaş da "Arkadaşlarımla okuldan eve gelirken köpek gördüm, köpek zıplayınca bayılmışım. Zeynep de büyük bir kıza haber verdi. Beni kurtardılar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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