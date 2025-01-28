Erzurum'da Kriko Faciası

Güncel

Erzurum'da, bir kişi tamir etmek için kriko ile kaldırdığı aracının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Yakutiye ilçesi Altınbulak Mahallesi'nde Kemal Karadaş (55), tamir etmek için aracını kriko ile kaldırıp altına girdi.

Krikonun kayması sonucu Karadaş, aracının altında kaldı.

Yakınlarının durumu fark etmesiyle hastaneye kaldırılan Karadaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.