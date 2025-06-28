Erzurum'da Maden Göçüğü: Müfettiş Görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzurum'daki maden ocağında yaşanan göçük nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Erzurum'un Oltu ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle büyük üzüntü yaşıyoruz. Vefat eden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yaşanan elim olayı araştırmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz."