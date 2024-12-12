Erzurum'da Masalsı Sis Manzarası - Son Dakika
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Erzurum'da Masalsı Sis Manzarası

Erzurum'da sisli hava, tarihi mekanları masalsı bir görüntüyle süsleyerek ilgi çekti.

12.12.2024 22:20
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Erzurum'da sisler içinde bir masalsı yolculuk

ERZURUM - Erzurum'da etkili olmaya devam eden soğuk, sisli ve yağışlı hava beraberinde belgesel tadına görüntülerde çıkardı.

Erzurum Valiliği tarafından paylaşılan ve kent merkezindeki sisli havanın drone görüntüleri sosyal medya ilgi odağı oldu. Erzurum'un tarihi mekanlarının da sisler içinde halini de içeren video Palandöken Kayak Merkezi'nden başlıyor ve izleyenleri adeta bir masal dünyasında gezdiriyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü değerlendirmelerine göre; Erzurum ve bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgede dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Masalsı Sis Manzarası - Son Dakika

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