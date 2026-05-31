Mavi Marmara saldırısı Erzurum'da anıldı, Gazze protestosu 133. haftada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mavi Marmara saldırısı Erzurum'da anıldı, Gazze protestosu 133. haftada

Mavi Marmara saldırısı Erzurum\'da anıldı, Gazze protestosu 133. haftada
31.05.2026 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da, İsrail'in Mavi Marmara gemisine 16 yıl önce düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler anıldı.

Erzurum'da, İsrail'in Mavi Marmara gemisine 16 yıl önce düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler anıldı.

Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla yapılan sessiz yürüyüş ise 133. haftasında gerçekleştirildi.

Lala Mustafa Paşa Camisi bahçesinde Erzurum Sessiz Yürüyüş ekibi ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca düzenlenen programda bir araya gelen vatandaşlar, taşıdıkları pankartlar eşliğinde Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Grup adına konuşan İHH Erzurum Şubesi Teşkilat Başkanı Adem Macit, saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Saldırıları kınamak için toplandıklarını dile getiren Macit, "Mavi Marmara'nın şehitleri bize bir miras bıraktı. O miras, nerede bir mazlum varsa rengine ve kimliğine bakılmaksızın onun yanında durma mirasıdır." dedi.

"Uluslararası sularda insanlığın gözü önünde hukuku ve vicdanı hiçe sayan bir barbarlıkla o umut gemisine saldırıldı." diyen Macit, "Furkan, Cevdet, Necdet, İbrahim, Fahri, Ali Haydar, Cengiz, Çetin ve Süleyman abimizi bizden kopardılar. Mavi Marmara sadece Akdeniz'de durdurulmuş bir gemi değildir, insanlığın sınır çizgisidir." ifadelerini kullandı.

Edilen duaların ardından katılımcılar alandan ayrıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Erzurum, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mavi Marmara saldırısı Erzurum'da anıldı, Gazze protestosu 133. haftada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti
İlçe halkı alarmda Ormanlık alanda tırtıl istilası başladı İlçe halkı alarmda! Ormanlık alanda tırtıl istilası başladı
Aile ziyaretinde cinayet Yeğeninin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti Aile ziyaretinde cinayet! Yeğeninin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu’nun ekibinde ilk kriz Yarışı kızıştı, iki isim tartıştı Kılıçdaroğlu'nun ekibinde ilk kriz! Yarışı kızıştı, iki isim tartıştı
AK Parti’nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Yüzyılın fırsatı Galatasaray’ın ayağına geldi Hedef Barcelonalı yıldız Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi! Hedef Barcelonalı yıldız

19:11
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi
18:51
Netanyahu’nun bombalarını denizde keyif yaparken izlediler
Netanyahu'nun bombalarını denizde keyif yaparken izlediler
18:40
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş
17:55
CHP’de yargı krizi derinleşiyor: 221 eski milletvekilinden kurultay çağrısı
CHP’de yargı krizi derinleşiyor: 221 eski milletvekilinden kurultay çağrısı
17:28
ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak
ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak
16:06
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 19:47:18. #7.12#
SON DAKİKA: Mavi Marmara saldırısı Erzurum'da anıldı, Gazze protestosu 133. haftada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.