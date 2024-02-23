Erzurum'da minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı

Erzurum\'da minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı

Erzurum'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Tortum yolu Keresteciler Sitesi mevkisinde durdurulan bir minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Göçmenlerin taşınmasında öncülük ettikleri belirlenen diğer şüpheliler de yakalandı. 3 zanlı tutuklandı.

23.02.2024 15:21  Güncelleme: 15:25
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Erzurum'da polis ekiplerince minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat Şubeleri ekiplerinin koordineli çalışmasında Tortum yolu Keresteciler Sitesi mevkisinde bir minibüs durduruldu.

Minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü S.T. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Göçmenlerin taşınmasında öncülük ettikleri belirlenen V.E. ve H.İ.G. de Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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