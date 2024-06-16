Erzurum'da Mobil Mezbahalarda Yoğunluk - Son Dakika
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Erzurum'da Mobil Mezbahalarda Yoğunluk

Erzurum'da belirlenen alanlar dışında kesimlerin yasaklanması nedeniyle vatandaşlar, mobil mezbahalarda yoğunluk oluşturdu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 yıl önce hizmete sunulan mobil mezbahalar, Kurban Bayram'ında rağbet görüyor. Vatandaşlar, kurban ibadetlerini hijyenik bir ortamda kolaylıkla yerine getirebilmek için mezbahalara sıra numaralarına göre geliyor. Mezbahalarda kurbanlarını kestiren vatandaşlar, etlerini fileli bir şekilde araçlarına yükleyerek alandan ayrılıyor. Kentteki cadde ve sokaklar ise alan dışında kesimlerin yasaklanması sayesinde temiz kalmış durumda.

16.06.2024 15:23
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Erzurum'da, vatandaşlar belirlenen alanlar dışında kesimlerin yasaklanması nedeniyle mobil mezbahalarda yoğunluk oluşturdu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 yıl önce hizmete sunulan mobil mezbahalar, Kurban Bayram'nda rağbet görüyor.

Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı yanında kurulan mezbahalarda, vatandaşların kurban ibadetlerini hijyenik bir ortamda kolaylıkla yerine getirmesi sağlanıyor.

Bayram namazını kıldıktan sonra sıra numaralarına göre mezbahalara gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Mezbahalarda kurbanlarını kestiren vatandaşlar, etlerini fileli bir şekilde araçlarına yükleyerek alandan ayrıldı.

Öte yandan alan dışında kurban kesimlerinin yasaklanması sayesinde kentteki cadde ve sokaklar temiz kaldı.

Mezbaha önünde bir kişinin güneşten etkilenmemek için elinde şemsiyeyle beklediği bir vatandaşın da yerde oturan ineğine yaslandığı görüldü.

Vatandaşlardan Köksal Çakır, gazetecilere, kurbanının kesimi için sıra beklediğini söyledi.

Belediyenin bekleyenlere ikramları olduğunu ifade eden Çakır, "Böyle bir hizmet güzel, belediyeye teşekkür ediyoruz. Kapımızda kendimiz kessek daha iyi olur ama hem rahatsızlık hem de kan ve pislik sıkıntı oluyor. Ayrıca sinek falan da rahatsız ediyor. Böyle hizmet güzel, belediyenin hizmeti çok güzel. El temiz, ayak temiz, güzel hijyenik kesiyorlar. Arabamıza atıp götürüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Mobil Mezbahalarda Yoğunluk - Son Dakika

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