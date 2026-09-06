Erzurum'da motokaravanla cip çarpıştı, 6 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da motokaravanla cip çarpıştı, 6 kişi hafif yaralandı

Erzurum\'da motokaravanla cip çarpıştı, 6 kişi hafif yaralandı
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Erzurum Kuzey Çevre Yolu Çiftlik Mahallesi girişinde cip ile motokaravanın çarpışması sonucu 6 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza anı motokaravanın kamerasınca kaydedildi ve yol kısa süre trafiğe kapandı.

Erzurum'da, motokaravan ile cipin karıştığı kazada 6 kişi hafif yaralandı.

Esen Y. idaresindeki 41 AZN 250 plakalı cip ile Yusuf Kürşat E. idaresindeki 34 GAM 559 plakalı motokaravan, Kuzey Çevre Yolu Çiftlik Mahallesi girişinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Esen Y. ile cipte bulunan Şükran Y. ve Gülsüm Y. ile motokaravanda bulunan Seda E, Ayla Aslışah E. ve Ayşen Neslişah E. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan ve yan yoldan kontrollü ulaşım sağlanan yol, temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

Öte yandan kaza anı motokaravanın kamerasınca kaydedildi.

Kayıtta, motokaravanın Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halinde bulunduğu, cipin güzergah değiştirmek için karşı yöne geçmeye çalıştığı ve şerit değiştirdiği anda motokaravanın önüne geçtiği görülüyor.

Kaynak: AA

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