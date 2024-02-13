Erzurum'da Motosiklet Hırsızlığı Yapan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'da Motosiklet Hırsızlığı Yapan Şüpheliler Yakalandı

Erzurum\'da Motosiklet Hırsızlığı Yapan Şüpheliler Yakalandı

Erzurum'da jandarma ekipleri, Pasinler ilçesinde bir motosikletin çalınması olayı üzerine çalışma başlattı. Yapılan inceleme ve istihbarat çalışmaları sonucunda, şüpheliler E.K. ve Ü.G. tespit edildi. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi. E.K. ve Ü.G'nin adli işlemleri devam ediyor.

13.02.2024 18:31  Güncelleme: 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da jandarma ekipleri, motosiklet hırsızlığı yapan iki şüpheliyi yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pasinler ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde E.D'ye ait bir motosikletin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalınması olayı üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı inceleme, analizler ve istihbarı çalışmalar neticesinde, olayı E.K. ve Ü.G'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi.

Jandarma ekiplerince yakalanan E.K. ve Ü.G'nin adli işlemleri devam ediyor.???????

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Pasinler, Jandarma, Erzurum, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Motosiklet Hırsızlığı Yapan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 19:46:48. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Motosiklet Hırsızlığı Yapan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement