Erzurum\'da Motosiklet Hırsızlığı Yapan Şüpheliler Yakalandı

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Erzurum'da jandarma ekipleri, motosiklet hırsızlığı yapan iki şüpheliyi yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pasinler ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde E.D'ye ait bir motosikletin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalınması olayı üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı inceleme, analizler ve istihbarı çalışmalar neticesinde, olayı E.K. ve Ü.G'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi.

Jandarma ekiplerince yakalanan E.K. ve Ü.G'nin adli işlemleri devam ediyor.???????