Erzurum'da muhtar araç içinde silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Erzurum'da muhtar araç içinde silahlı saldırıya uğradı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinin Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Kürşat Oğurlu, park halindeki aracında M.K'nin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan muhtar, Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı. Zanlı M.K gözaltına alındı ve muhtarın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

22.07.2024 16:57
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Erzurum'da araç içinde silahlı saldırıya uğrayan muhtar yaralandı.

Kurtuluş Mahallesi Endüstri Caddesi'nde, park halindeki otomobilinde bulunan Yakutiye ilçesinin Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Kürşat Oğurlu, henüz bilinmeyen bir nedenle M.K'nin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayaklarından yaralanan Oğurlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince, Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen Oğurlu'nun yakınlarını, polis ekipleri sakinleştirdi.

Polis, zanlı M.K'yi kısa sürede gözaltına aldı.

Muhtarın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Yakutiye, Erzurum, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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