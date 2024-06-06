Erzurum\'da Narkotik Dedektör Köpeklerine Kondisyon Eğitimi

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Erzurum'da hassas burunlarıyla uyuşturucu operasyonlarında aktif görev alan "Saz", "Miço" ve "Amber"e görev dışındaki zamanlarda kondisyon eğitimi verilip narkotik dedektör köpeklerin zinde kalmaları sağlanıyor.

Narkotik dedektör köpekler, doğu ile batı arasında geçiş noktası konumundaki kentte, terör örgütünün finans kaynağı uyuşturucuyla mücadele eden jandarma ekiplerinin en büyük destekçisi oluyor.

Göreve gitmedikleri zamanlar uzman asker eğitmenlerce her gün 15 engelli parkurda kondisyon eğitimi verilen dedektör köpekler, bu sayede zorlu operasyonlar için zinde kalıyor.

Hassas burunlarıyla uyuşturucu operasyonlarında aktif görev alan İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şubesinin dedektör köpekleri "Saz", "Miço" ve "Amber", son 3 yılda yarım tonu aşkın uyuşturucunun ele geçirilmesini sağladı.

Hassas burunları, operasyonda ekiplerin işini kolaylaştırıyor

Narkotik madde arama köpekleri sorumlusu ve eğiticisi Jandarma Uzman Çavuş Erdal Çat, AA muhabirine, hassas burunlu köpeklerin operasyonlarda işlerini kolaylaştırdığını söyledi.

Dedektör köpeklerin her türlü arazi şartlarında görev yapabildiğini ifade eden Çat, "Köpeklerimizin en üstün görünen özellikleri, hassas burunlarının olması ve kendi emsalleri arasında yapılan testleri başarıyla tamamlamalarıdır. Ortalama 100 köpekten biri branşa girmektedir." dedi.

Erdal Çat, narkotik dedektör köpeklerin operasyonlara hız kattığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Uyuşturucu madde arama köpeklerimiz, zulalı uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri tespit ediyor. Köpeklerimiz olmadan örneğin yol kontrollerinde 1 otobüste yaklaşık 46 yolcunun 2'şer valizi olsa 92 valizi yapıyor. Bunların herhangi birinde uyuşturucu varsa bunları tek tek yasal olarak açamıyoruz. Köpeklerimizin tepki vermesi üzerine adli aramalarla bunları tespit edip çıkarıyoruz. Köpekler olmadan uyuşturucu maddelerin tespiti çok zor. 40-50 personelin elle gözle yapacağı aramayı köpeklerimiz, hassas burunlarıyla kısa sürede yapabiliyor, hızlı ve pratik şekilde işimizi yapmamızı sağlıyor."

"Her gün eğitimleri yapılıyor"

Çat, köpeklerin Niğde'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde 14 haftalık eğitimden geçtikten sonra göreve hazır olduklarını anlattı.

Narkotik dedektör köpeklerin akla gelmeyecek yerlere saklanan uyuşturucuları kısa sürede bulduğuna dikkati çeken Çat, şunları kaydetti:

"Son 3 yılda uyuşturucuyla mücadele kapsamında köpeklerimizin katıldığı operasyonlarda yaklaşık 650 kilogram çeşitli uyuşturucu, 3 bin 420 uyuşturucu hap ve 13 milyon 673 bin kenevir ile skunk ele geçirildi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı olarak uyuşturucuyla mücadelemiz mesai mefhumu gözetmeden 7 gün 24 saat aramalarımızla devam ediyor, uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz. Köpeklerimizin her gün 'temel itaat' dediğimiz, yakın ve ileri itaat eğitimleri vardır, bunlar her gün mutlaka yapılır. Diğer zamanlarda da istirahat etmeleri sağlanıyor çünkü göreve hazır olmaları gerekiyor."