Erzurum'da Narkotik Dedektör Köpeklerine Kondisyon Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'da Narkotik Dedektör Köpeklerine Kondisyon Eğitimi

Erzurum\'da Narkotik Dedektör Köpeklerine Kondisyon Eğitimi

Erzurum'da görev yapan narkotik dedektör köpekleri, görev dışındaki zamanlarda kondisyon eğitimi alarak zinde kalmaktadır. Hassas burunlarıyla uyuşturucu operasyonlarında aktif görev alan köpekler, terör örgütünün finans kaynağı olan uyuşturucuyla mücadelede jandarma ekiplerine büyük destek sağlamaktadır. Köpekler, uzman asker eğitmenlerce her gün kondisyon eğitimi almaktadır ve bu sayede zorlu operasyonlar için hazır hale gelmektedir. Son 3 yılda yarım tonu aşkın uyuşturucunun ele geçirilmesini sağlayan köpekler, operasyonlarda ekiplerin işini kolaylaştırmaktadır.

06.06.2024 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da hassas burunlarıyla uyuşturucu operasyonlarında aktif görev alan "Saz", "Miço" ve "Amber"e görev dışındaki zamanlarda kondisyon eğitimi verilip narkotik dedektör köpeklerin zinde kalmaları sağlanıyor.

Narkotik dedektör köpekler, doğu ile batı arasında geçiş noktası konumundaki kentte, terör örgütünün finans kaynağı uyuşturucuyla mücadele eden jandarma ekiplerinin en büyük destekçisi oluyor.

Göreve gitmedikleri zamanlar uzman asker eğitmenlerce her gün 15 engelli parkurda kondisyon eğitimi verilen dedektör köpekler, bu sayede zorlu operasyonlar için zinde kalıyor.

Hassas burunlarıyla uyuşturucu operasyonlarında aktif görev alan İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şubesinin dedektör köpekleri "Saz", "Miço" ve "Amber", son 3 yılda yarım tonu aşkın uyuşturucunun ele geçirilmesini sağladı.

Hassas burunları, operasyonda ekiplerin işini kolaylaştırıyor

Narkotik madde arama köpekleri sorumlusu ve eğiticisi Jandarma Uzman Çavuş Erdal Çat, AA muhabirine, hassas burunlu köpeklerin operasyonlarda işlerini kolaylaştırdığını söyledi.

Dedektör köpeklerin her türlü arazi şartlarında görev yapabildiğini ifade eden Çat, "Köpeklerimizin en üstün görünen özellikleri, hassas burunlarının olması ve kendi emsalleri arasında yapılan testleri başarıyla tamamlamalarıdır. Ortalama 100 köpekten biri branşa girmektedir." dedi.

Erdal Çat, narkotik dedektör köpeklerin operasyonlara hız kattığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Uyuşturucu madde arama köpeklerimiz, zulalı uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri tespit ediyor. Köpeklerimiz olmadan örneğin yol kontrollerinde 1 otobüste yaklaşık 46 yolcunun 2'şer valizi olsa 92 valizi yapıyor. Bunların herhangi birinde uyuşturucu varsa bunları tek tek yasal olarak açamıyoruz. Köpeklerimizin tepki vermesi üzerine adli aramalarla bunları tespit edip çıkarıyoruz. Köpekler olmadan uyuşturucu maddelerin tespiti çok zor. 40-50 personelin elle gözle yapacağı aramayı köpeklerimiz, hassas burunlarıyla kısa sürede yapabiliyor, hızlı ve pratik şekilde işimizi yapmamızı sağlıyor."

"Her gün eğitimleri yapılıyor"

Çat, köpeklerin Niğde'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde 14 haftalık eğitimden geçtikten sonra göreve hazır olduklarını anlattı.

Narkotik dedektör köpeklerin akla gelmeyecek yerlere saklanan uyuşturucuları kısa sürede bulduğuna dikkati çeken Çat, şunları kaydetti:

"Son 3 yılda uyuşturucuyla mücadele kapsamında köpeklerimizin katıldığı operasyonlarda yaklaşık 650 kilogram çeşitli uyuşturucu, 3 bin 420 uyuşturucu hap ve 13 milyon 673 bin kenevir ile skunk ele geçirildi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı olarak uyuşturucuyla mücadelemiz mesai mefhumu gözetmeden 7 gün 24 saat aramalarımızla devam ediyor, uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz. Köpeklerimizin her gün 'temel itaat' dediğimiz, yakın ve ileri itaat eğitimleri vardır, bunlar her gün mutlaka yapılır. Diğer zamanlarda da istirahat etmeleri sağlanıyor çünkü göreve hazır olmaları gerekiyor."

Kaynak: AA

Jandarma, Narkotik, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Narkotik Dedektör Köpeklerine Kondisyon Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:34 Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal’ı ifadeye çağırdı Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
09:37 Benzine ve motorine indirim geliyor Benzine ve motorine indirim geliyor
09:00 İsrail, Gazze’de Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki okulu vurdu En az 39 kişi hayatını kaybetti İsrail, Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki okulu vurdu! En az 39 kişi hayatını kaybetti
11:31 Putin, ’’Türk ekonomisinin kaybı olur’’ diyerek uyardı: Dostum Erdoğan’a bilgi verin Putin, ''Türk ekonomisinin kaybı olur'' diyerek uyardı: Dostum Erdoğan'a bilgi verin
11:03 Bakanı Uraloğlu açıkladı: Uçak bileti tavan fiyatları belirlendi Bakanı Uraloğlu açıkladı: Uçak bileti tavan fiyatları belirlendi
11:01 Doğu Türkistan’ı ziyaret eden Bakan Fidan, hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu Doğu Türkistan'ı ziyaret eden Bakan Fidan, hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu
10:59 Eşinin yaptıklarına dayanamayıp mahalle gençlerinden yardım istedi Kaburgalarına kadar kırdılar Eşinin yaptıklarına dayanamayıp mahalle gençlerinden yardım istedi! Kaburgalarına kadar kırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 11:53:26. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Narkotik Dedektör Köpeklerine Kondisyon Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement