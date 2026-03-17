Erzurum'da öğrenciler harçlıklarını Hayır Çarşısı'na bağışladı

Erzurum'da ilkokul öğrencileri, harçlıklarıyla aldıkları gıda malzemelerini Hayır Çarşısı'na bağışladı.

Şehit Kubilay Karaman İlkokulu öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarıyla gıda malzemesi aldı. Öğrenciler, daha sonra malzemeleri sınıf öğretmenleri Alim Özil öncülüğünde Büyükşehir Belediyesinin Hayır Çarşısı'na bağışladı.

Öğretmen Özil, öğrencilerin örnek bir davranışa imza attığını belirterek, "Yardıma muhtaç olan ailelerimize katkıda bulunmak adına karınca kararınca diyerek, 'çorbada tuzumuz olsun' şiarıyla hareket etti. Harçlıklarından biriktirdikleri paralarla gıda ürünleri alıp ihtiyaç sahibi kardeşlerimize umut ışığı olmaya çalıştılar. Öğrencilerimizle gurur duyuyorum." diye konuştu.