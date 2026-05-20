Erzurum'da Okul Polisi İle Olay Sayısı Düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da Okul Polisi İle Olay Sayısı Düşüyor

20.05.2026 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet Müdürü Karaburun, okul polisi uygulaması sayesinde öğrenci olaylarının azaldığını belirtti.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, eğitim-öğretim yılının başlangıcında hayata geçirilen tedbirler ve "okul polisi" sayesinde öğrencilerin karıştığı olay sayısında düşüş olduğunu söyledi.

Karaburun, motorize ve okullarda görevlendirdiği ekipleriyle Palandöken ilçesindeki okullar bölgesinde yer alan park ve bahçelerde alınan güvenlik önlemlerini denetledi.

Karşılaştığı öğrencilerle sohbet eden ve taleplerini dinleyen Karaburun, isteyen öğrencileri de polis motosikletine bindirdi.

Bazı öğrenciler de Karaburun'a topladığı çiçekleri hediye edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, incelemelerinin ardından gazetecilere, ekibiyle kent genelinde 7 gün 24 saat esasına göre sürekli sahada olduklarını söyledi.

Okullarda eğitim yılının başlangıcında çeşitli tedbirler alındığını ve tümüne polis görevlendirildiğini belirten Karaburun, "İhtiyaçtan kaynaklı bu görevlilerimizin sayısını artırdık, parklarda ve okul çevrelerinde de aynı kontrolleri sürdürüyoruz." dedi.

Karaburun, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın güvenlikle ilgili sorularını yanıtlıyoruz ve onların yanında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Çocuk, öğretmen ve velilerimizden çok güzel geri dönüşler oluyor. Bu konuda kararlıyız, okul çevrelerinde ve çocukların olduğu yerlerde olacağız ve çocuklarımızın muhatap olmaması gereken kişilerle muhatap olmasını engelleyeceğiz. Bu konudaki tedbirlerimiz devam edecek, Erzurum'un tamamında sahada olacağız. Erzurum polisi vatandaşlarımızın hizmetinde. İstatistiki oranlarda ciddi düşüşler var, mutluluk verici bir şey. Aldığımız tedbirler sayesinde çocuklarımızın karıştığı olaylarda ciddi düşüşler var."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Okul Polisi İle Olay Sayısı Düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz
Aziz Yıldırım’ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı
Türkiye’den Yunanistan’a ’Pontus’ tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin Türkiye'den Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin
Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün’ü kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün'ü kabul etti

14:39
Temas kuruldu Sergen Yalçın’ın yerine kupa canavarı hoca geliyor
Temas kuruldu! Sergen Yalçın'ın yerine kupa canavarı hoca geliyor
14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
13:20
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu Cinayetin nedeni kan dondurdu
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 14:46:46. #.0.5#
SON DAKİKA: Erzurum'da Okul Polisi İle Olay Sayısı Düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.