Erzurum Valiliği, kentte bulunan otellere yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, kontrol ekiplerinin kayıt belgeleri, izlenebilirlik, gıda hijyeni, işletmedeki asgari teknik ve hijyen şartları, çalıştırılması gereken asgari personel konularına ilişkin 23 otelde denetim gerçekleştirildiği kaydedildi.
Açıklamada, 2 işletmeye asgari teknik ve hijyen şartlarda görülen eksikliklerin giderilmesi için süre verildiği ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da Otellerde Denetimler Gerçekleştirildi - Son Dakika
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