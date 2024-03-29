Erzurum\'da PKK/KCK propagandası yapan 4 şüpheli gözaltına alındı

Erzurum'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Etkin Mücadele Şubesi ekipleri, Karaçoban ve Tekman ilçelerinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni provoke eden ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Eskişehir'de trafikte seyir halindeyken başka bir aracın engelli aracına çarpıp kaçması sonucu meydana geldiği iddia edilen kazada, alkollü engelli sürücü kafasını kaldırıma vurarak yaralandı. Olay yerine gelen ambulansa binmek istemeyen sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla zorla ambulansa bindirildi.
Kadim Dostlar Platformu Başkanı Yakup Sucuoğlu, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'a destek vereceklerini duyurdu.
Hatay Valiliği, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kente gelecek vatandaşların yol masraflarının ödenebilmesi için ulaşım evraklarını kentteki AFAD müracaat noktalarına ibraz etmeleri gerektiğini bildirdi. Valilik, vatandaşların başvurabileceği 21 müracaat noktasını da paylaştı.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tepebaşı İlçesi'nde bulunan bir süt çiftliğine 'Avrupa Birliği Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası'nı teslim etti. İşletme, AB standartlarında süt ürettiği belirlenerek Tepebaşı ilçesinde ilk AB Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası alan işletme oldu. Çiftlikte ayrıca hastalık taramaları ve süt kalite kontrolü yapılmaktadır. 2024 yılı için destekleme miktarının artırılması beklenmektedir.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmene çağrı yaparak projelerini anlattı. Hatipoğlu, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyip, sandığa giderek oy kullanmalarını istedi.
İzmir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube ekipleri tarafından yakalanan 4 kişi cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda 26 kilo 150 gram esrar ile 2 kilo 65 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
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