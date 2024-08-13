Erzurum'da pusette uyuşturucu gizleyerek yolculuk yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'da pusette uyuşturucu gizleyerek yolculuk yapan 2 zanlı tutuklandı

Erzurum\'da pusette uyuşturucu gizleyerek yolculuk yapan 2 zanlı tutuklandı

Erzurum'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada, pusette gizlenmiş 3 kilo 530 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçtaki 2 zanlı tutuklandı.

13.08.2024 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da pusette uyuşturucu gizleyerek yolculuk yapan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanları engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda durumundan şüphelenerek durdurdukları araçta yaptıkları aramada, pusette gizlenmiş 3 kilo 530 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, araçtaki S.Ş. (28) ve O.B'yi (33) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da pusette uyuşturucu gizleyerek yolculuk yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:59 Esenyurt’ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı Esenyurt'ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı
16:27 Kendisine verilen “ev“ sözü tutulmayınca camiyi 7 milyon liraya satışa çıkardı Kendisine verilen "ev" sözü tutulmayınca camiyi 7 milyon liraya satışa çıkardı
16:17 İsrail’de patlama sesleri Hamas, Tel Aviv’e 2 adet roketli saldırı düzenledi İsrail'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv'e 2 adet roketli saldırı düzenledi
16:02 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
10:11 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
10:00 Selin Ciğerci’nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor Selin Ciğerci'nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor
09:54 MİT’ten uluslararası casusluk operasyonu Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı MİT'ten uluslararası casusluk operasyonu! Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı
09:37 Akşener, Kılıçdaroğlu’nun “İhanet“ sözünü yargıya taşıyor Akşener, Kılıçdaroğlu'nun "İhanet" sözünü yargıya taşıyor
09:20 Suriyeli Olimpiyat sporcusu, Almanya’ya iltica etti Suriyeli Olimpiyat sporcusu, Almanya'ya iltica etti
09:09 Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor
09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
08:49 Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti
08:42 Süper Lig’de ilk hafta sona erdi İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 19:03:18. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da pusette uyuşturucu gizleyerek yolculuk yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement