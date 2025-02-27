Erzurum'da Ramazan Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
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Erzurum'da Ramazan Hazırlıkları Tamamlandı

Erzurum'da, yaklaşan ramazan ayı öncesi belediyeler cami ve mescitleri temizledi, iftar çadırları kuracak ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenleyecek.

27.02.2025 01:27
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ERZURUM'da, yaklaşan ramazan ayı öncesi, hazırlıklar tamamlandı. 356 cami ve mescit temizlendi, kent merkezinde 3 ayrı noktaya ramazanla ilgili ışıklı mahyalar asıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçe belediyeleri ramazana yönelik hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde 3 ayrı noktaya ramazanla ilgili ışıklı mahyalar asarken, başta üniversite öğrencileri olmak üzere dar gelirli kişiler ve kente gelen misafirlerin faydalanabileceği iftar çadırı kuracak. Büyükşehir Belediyesi, ayrıca 30 gün boyunca kültürel etkinliklerin yanı sıra ramazanla ilgili konferans ve programlar düzenleyecek.

Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçe belediyeleri, ihtiyaç sahipleri için yardım paketleri hazırlarken bir taraftan da ibadethanelerin temizliğini sağladı. Belediye temizlik ekipleri, kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki 356 cami ve mescidi dezenfekte etti. Cami halıları yıkanırken, halkın daha temiz ortamda ibadet etmelerini sağlamak için çalışmalar yapıldı.

Ramazana yönelik hazırlıkları tamamladıklarını belirten Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, "30 gün boyunca kültürel etkinliklerimiz olacak. Ramazanın ruhuna uygun söyleşiler, konferanslar, paneller gerçekleştirilecek. İftar çadırları açacağız. Hem üniversite öğrencilerimiz hem dar gelirli insanlarımız ile dışardan gelen insanlar, bu iftar çadırlarımızdan yararlanacak. Şehrin 3 noktasında ışıklandırmalı mahyalarımız olacak. Onların sayısını da zaman içerisinde artırmayı planlıyoruz. Halkımıza, Erzurum'un manevi havasına yakışır dolu dolu bir ramazan yaşatmanın gayret ve çabası içinde olacağız" diye konuştu.

Merkezdeki ilçe belediyelerinin ramazan hazırlıkları kapsamında cami ve ibadet yerlerinin temizliklerini yaptığını kaydeden Aynalı, "Şu an bütün unsurları ve hücreleriyle Erzurum, ramazana hazır durumda" dedi.

Kaynak: DHA

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