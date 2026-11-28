Erzurum'da Sanayi Sitesi'ndeki bir restoranın çatısında çıkan ve bitişiğindeki iş yerlerine sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Merkez Yakutiye ilçesi Şükrü Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi'nde bulunan bir restoranın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına kamu kurumlarına ait araçlar da destek verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, beraberindeki Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ile yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Baruş, bir lokantanın baca sisteminden kaynaklandığı tahmin edilen yangına, yaklaşık 2,5 saattir müdahale edildiğini söyledi.

İş yerindeki çatı saclarının altında bulunan yalıtım malzemelerinin tutuştuğunu ve bu durumun yangına müdahaleyi zorlaştırdığını anlatan Baruş, "Sacları sökerek soğutma çalışması yapılıyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı 7 itfaiye aracı, 31 personelle yangına müdahale ediliyor, ayrıca takviye amaçlı Orman Bölge Müdürlüğü ve Hava Meydan İşletmesine ait birer itfaiye aracı var. Çok şükür can kaybı ve yaralanma yok. Soğutma çalışması bittikten sonra hasar tespiti yapılacak. Daha sonra itfaiyemiz gerekli incelemeyi yaparak yangının nedenini ortaya çıkaracaktır. Tüm esnafımıza geçmiş olsun, esnafımız buradan ekmeğini kazanıyor, çok üzüldük." diye konuştu.