Erzurum'da sağanak yağış vatandaşların sınavını etkiledi

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Erzurum'da vatandaşın yağmurla sınavı

ERZURUM - Erzurum'da yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteorolojinin Erzurum ve çevresi için verdiği yağış uyarısı öğlen saatlerinde etkili olmaya başladı. Zaman zaman etkili olan yağış kent merkezinde yine taşkınların olması sebep oldu. Erzurum en işlek yerlerinden birisi olan Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırımdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar zaman zaman ilginç görüntülerin ortaya çıkmasında neden oldu. Bazı vatandaşların su akıntılarına karşı polis bariyerlerini kullanarak geçtiği görüldü.